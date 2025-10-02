Türkiye’de estetik kaygılar ve yaşam kalitesi beklentileriyle birlikte implant tedavilerine olan talep her geçen yıl artıyor. Ancak piyasada aynı tedavi için oldukça farklı fiyatların sunulması, hastaları karar aşamasında tereddütte bırakıyor. Uzmanlara göre, “ucuz implant” seçeneği her zaman avantaj anlamına gelmiyor.

Diş Hekimi Dr. Ali Ferhat Karakaş, implant tedavilerinde fiyatın tek başına belirleyici olmaması gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Kaliteli malzeme elbette çok önemli. Ancak implantın uzun ömürlü olması, hekimin deneyimi, doğru planlama ve cerrahi tekniğiyle doğrudan ilişkilidir. Ucuz implant ilk bakışta cazip görünse de ilerleyen dönemde komplikasyon riski ve ek maliyetler doğurabilir. Başarılı bir implant, yalnızca malzemeden değil; detaylı muayene, kişiye özel planlama ve hekim tecrübesinin birleşiminden doğar.”

Uzmanlar, implant yaptırmayı planlayanlara şu önerilerde bulunuyor:

Yalnızca fiyat karşılaştırması yapmak yerine hekimin geçmiş deneyimine bakın.

Tedavi sürecinde kullanılan teknolojileri ve planlama yöntemlerini sorgulayın.

Kısa vadede ucuz gibi görünen seçeneklerin uzun vadede ek sağlık sorunları doğurabileceğini unutmayın.



Diş hekimleri, bilinçli hasta yaklaşımının tedavi başarısında belirleyici olduğunun altını çiziyor. Doğru malzeme ve deneyimli hekim birleştiğinde implant tedavilerinde hem başarı oranı hem de hasta memnuniyeti önemli ölçüde artıyor.