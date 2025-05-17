Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Afyonkarahisar Valiliği ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapacak.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - 16-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında 21 ilden toplam 100’e yakın Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatkârın katılımıyla birçok sanat dalının tanıtılacağı “Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali” Zafer Meydanı’nda sanatseverlerle buluşmaya başladı.

Yaşayan Miras Festivali’nin Zafer Meydanı’nda gerçekleşen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sandıklı Gardaş Yarenler Kültür Derneği Kılıç Kalkan Ekibi gösterisinin ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

Festivalin açılış töreninde konuşan, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, “Bugün kadim kültürümüzün izlerini taşıyan çok özel bir etkinlikte, Yaşayan Miras Festivali’nde burada sizlerle, bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla, Afyonkarahisar Valiliği ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenen bu festival, Anadolu’nun köklü mirasını yaşatmak, gelecek nesillere aktarma ve kültürel farkındalığımızı artırma hedefini taşıyor. Afyonkarahisar sadece tarihi ve doğal zenginlikleriyle değil, hepimizin bildiği gibi yaşayan kültürü, gelenekleri ve sanatkâr insanlarıyla da gerçekten çok özel bir şehir. Bugün burada keçecilikten taş işlemeciliğine, halı dokumacılığından baston yapımına, ebrudan filografiye kadar, pek çok geleneksel sanat dalında usta sanatçılarımızın hem kendi ilimizden hem Türkiye genelinden eserlerini görmek, bu zenginliğin gerçekten en somut göstergesi. Yaşayan Miras Festivalimiz bu değerli sanatların yeniden görünür kılınmasına, sanatkârlarımızın desteklenmesine, gençlerimizin bu alanlara yönelmesine ve böylelikle kendi mirasımıza sahip çıkmamıza vesile olacaktır. Festival süresince gerçekleştirecek olan konserler, sergiler, dinletiler ve geleneksel gösterilerle şehrimiz kültürle, sanatla ve tarihle yoğrulmuş bir atmosferi yeniden yaşayacak. Bu anlamlı festivale katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, başta sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, bugün aramızda bulunan Bakan Yardımcımız Gökhan Yazgı’ya, Yaşayan Miras Kültür Festivalimiz için katkılarından dolayı Genel Müdürümüz Selim Terzi’ye, aynı zamanda bugün burada bulunan, bundan sonra da festivalimize katkı sağlayacak olan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı yaptığı konuşmada, “Bugün burada yalnızca bir festivalin açılışını yapmıyoruz; aynı zamanda kültürümüzün köklerine uzanıyor, binlerce yıllık birikimi bugünün renkleriyle yeniden yaşatıyoruz. Afyonkarahisar, geçmişiyle gurur duyan, geleneklerine sahip çıkan, sanatkârına değer veren ve tam 16 unsuruyla Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterimize kayıtlı bir şehir. 54 sanatçımız, bu mirası taşıyan, yaşatan gerçek hazinelerimiz. Bu festivalde, onların eserlerini görecek, hikâyelerini dinleyecek, sanatlarına dokunacağız. Geleneksel sanatlarımızla somut olmayan ve somut kültürel varlıklarımızla Afyonkarahisar bizim için çok önemli. Bu güzel gastronomi şehrin, antik şehrin çok daha güzel yerlere gelmesi için büyük bir çaba harcıyoruz. Ayazini projemizin ilk 4 etabını tamamladık. İnşallah 5. ve 6. Etabını da tamamlayarak Afyonkarahisarımız ve Türkiye’nin kültür turizmine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın aralarında bulunduğu protokol daha sonra, Zafer Meydanı’nda El Sanatları Stantlarında sanatçıların performanslarını izledi. “Anadolu’nun Keçecileri Afyonkarahisar”da etkinliğinin açılışına da katılan protokol, son olarak Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde Türk Süsleme Sanatları Sergileri’nin açılışını gerçekleştirdi.