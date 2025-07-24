Türkiye’nin 2025 yılının ilk yarısındaki ihracatına 9 milyar 22 milyon dolarlık katkı sağlayan Ege İhracatçı Birlikleri, ihracatta en büyük artışı Afrika ülkelerine gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri’nin Afrika ülkelerine ihracatı 2024 yılı sonunda yüzde 7’lik artışla 1 milyar 375 milyon dolardan 1 milyar 466 milyon dolara çıkmıştı. Egeli ihracatçılar 2025 yılının ilk yarısındaki ihracat artış hızını korudukları takdirde Afrika’ya ihracatta 2025 yılı sonunda 2 milyar dolar seviyesine ulaşabileceklerinin sinyalini verdiler.

HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR SEKTÖRÜ İHRACATTA ZİRVEDE

2025 yılının ilk yarısında Afrika’ya en çok ihracatı Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yaptı. 2024 yılının ocak – haziran döneminde Afrika’ya 198 milyon dolarlık ihracat yapan EHBYMİB, 2025 yılının ilk yarısında ihracatını yüzde 30’luk artışla 257 milyon dolara taşıdı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ise Afrika ülkelerine ihracatını yüzde 127’lik sıçramayla 102 milyon dolardan 232 milyon dolara ilerletti.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Afrika’ya 75 milyon dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan üçüncü sektör olarak listeye adını yazdırdı.

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ ÖNE ÇIKTI

Ege İhracatçı Birlikleri’nden Afrika kıtasına yapılan ihracatta Fas 200 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. 2024 yılının ilk yarısında EİB üyelerinden 91,8 milyon dolarlık ithalat yapan Fas 2025 yılının aynı döneminde talebini yüzde 118 artırdı. Fas bu talep artışıyla EİB’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 26. sıradan 13. basamağa çıktı.

Fas’a ihracatta aslan payını çelik sektörü aldı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin Fas’a çelik ihracatı yüzde 309’luk rekor artışla 34 milyon dolardan 140 milyon dolara çıktı. Çelik sektörünü 15 milyon dolarlık ihracatla Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği izledi.

Ucuz iş gücü nedeniyle son yıllarda Türk ihracatçılarına her sektörde güçlü bir rakip haline gelen Mısır’a ihracat yüzde 40’lık artışla 121 milyon dolardan 169 milyon dolara ilerledi.

Egeli çelik ihracatçıları Mısır’a ihracatlarını yüzde 53’lük artışla 30 milyon dolardan 46 milyon dolara çıkardılar. Ege Bölgesi’nden Mısır’a kimyevi maddeler ihracatı yüzde 94’lük artışla 18,6 milyon dolardan 36 milyon dolara ilerledi. Tekstil sektörünün ihracatıysa yüzde 200’lük sıçramayla 3,8 milyon dolardan 11,6 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden bir başka Kuzey Afrika ülkesi Cezayir’e yapılan ihracat yüzde 28’lik gelişimle 119 milyon dolardan 152 milyon dolara çıktı.

Cezayir’e ihracatı 110 milyon dolarlık tutarla Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği domine etti. Cezayir, EHBYMİB’in ihracat yaptığı ülkeler listesinde de zirvede yer almayı başardı. Ege Bölgesi’ndeki kimya ihracatçıları 2024 yılının ilk yarısında Cezayir’e 4 milyon dolar olan ihracatlarını yüzde 255’lik artışla 14,5 milyon dolara yükselttiler.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden 2025 yılının ocak – haziran döneminde Afrika’ya ihracatta dördüncü sırada Libya yer aldı. Libya’ya ihracat yüzde 7,5’luk artışla 93,5 milyon dolardan 100,5 milyon dolara ilerledi. Libya’ya ihracatta 49,3 milyon dolarlık tutarla Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği öne çıktı.

Tunus, 2024 yılının ilk yarısında Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinden 54,5 milyon dolarlık ithalat yaparken, 2025 yılının aynı döneminde talebini yüzde 45 artırdı ve EİB üyelerinden 79 milyon dolarlık mal ithalatına imza attı. Tunus’a en çok ihracatı 25 milyon dolarla Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 18 milyon dolarlık ihracatla Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yaptı.