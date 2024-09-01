Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı bünyesinde, afazili bireylerin iletişim becerilerini desteklemek amacıyla Çevrimiçi Afazi Terapi Programı’nın Türkçeye uyarlaması yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Oğuz, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Memik Yıldız ile afazili bireylerin iletişim becerilerini desteklemek amacıyla Türkçeye uyarladıkları Çevrimiçi Afazi Terapi Programı hakkında bilgiler paylaştı.

Genellikle inme sonrasında beynin dilden sorumlu alanların hasarlanması sonucu ortaya çıkan afazinin edinilmiş bir dilsel-iletişimsel bozukluk olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Özlem Oğuz, afazili bireylerin terapiye ulaşımını ve evde terapi pratiğini kolaylaştırmak amacıyla Çevrimiçi Afazi Terapi Programı'nın Türk kültürüne uyarlanarak adaptasyonunun yapıldığını ifade etti.

Avustralya La Trobe Üniversitesi'nden Dr. John Pierce'in geliştirmiş olduğu programın, afazili bireylerin dil becerilerini çevrimiçi ortamda ücretsiz şekilde destekleyeceğini ve geleneksel dil terapisini teknolojiye entegre ederek rehabilitasyon sürecini daha verimli hale getireceğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Oğuz, halihazırda http://www.aphasiatherapyonline.com/tr/ linkinden programa ücretsiz bir şekilde ulaşım sağlanarak, siteden faydalanılabildiğini anlattı.

AFAZİLİ BİREYLER İÇİN STANDARDİZE OLMUŞ HERKESE UYGUN BİR TERAPİ YAKLAŞIMI YOK

Afazili bireyler için standardize, herkese uygun, tek tip bir terapi yaklaşımının olmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Özlem Oğuz, sistematik olarak kişiye özel oluşturulmuş terapötik programların, dil becerilerinin daha hızlı ve etkili iyileşmesine büyük katkı sağlayabileceğini vurguladı.

“Afazi terapisinde kullanılan yaklaşımların bireylere sunulma şekli de günden güne değişime uğramaktadır.” diyen Dr. Öğr. Üyesi Özlem Oğuz, gelişen teknolojiyle birlikte afazi terapisinde bilgisayar, tablet ve telefon gibi dijital cihazların kullanımının arttığını ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Özlem Oğuz, bu alanda yazılım destekli uygulamaların etkinliğinin birçok çalışmayla kanıtlandığını söyleyerek, teknoloji tabanlı müdahalelerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının, afazili bireylerin dil terapisine erişimini kolaylaştıracağını ve terapi sürecini destekleyeceğini belirtti.