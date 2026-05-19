Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen fırtına ve hortumun ardından evleri ağır hasar alan vatandaşlar için AFAD tarafından bölgeye konteyner sevk edildi. Altyapısı tamamlanan 14 konteyner ailelere teslim edildi.

ANKARA (İGFA) - AFAD, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca ve Kavşut köylerinde etkili olan fırtına ve hortum sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen evlerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla bölgeye hızla konteyner sevk edildiği belirtildi. Elektrik, su, kanalizasyon ve parke taşı altyapısı tamamlanan 14 konteynerin, temel ihtiyaç malzemeleriyle birlikte kurulup afetzede ailelere teslim edildiği ifade edildi.

AFAD, lojistik depo ve destek depo ağlarının; nüfus yoğunluğu, afet riski, ulaşım ve altyapı gibi kriterler dikkate alınarak Türkiye genelinde oluşturulduğunu vurguladı. Depoların, afet ve acil durumların ardından geçici barınma ihtiyacını en kısa sürede karşılamak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre hazır tutulduğu kaydedildi.

Afet bölgelerinde ihtiyaç duyulabilecek barınma ve yaşam malzemelerinin hızlı şekilde olay yerine ulaştırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, olumsuz hava olaylarından etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dilekleri iletildi.

— AFAD (@AFADBaskanlik) May 18, 2026