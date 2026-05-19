İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonlarında iki araç ve bir adrese baskın yapıldı. Operasyonda yüz binlerce sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik operasyonunda iki araç ve bir adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda 560 bin adet sentetik ecza hapı, 3 kilogram uyuşturucu madde ve 1 adet el yapımı tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri operasyon kapsamında 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul polisi, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.