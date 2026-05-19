İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonlarında iki araç ve bir adrese baskın yapıldı. Operasyonda yüz binlerce sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik operasyonunda iki araç ve bir adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonlarda 560 bin adet sentetik ecza hapı, 3 kilogram uyuşturucu madde ve 1 adet el yapımı tabanca ele geçirildi.
3️⃣ İlçede Narkotik Operasyon????— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) May 18, 2026
İki araç ve bir adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda⬇️
▪️560 bin adet sentetik ecza hap,
▪️3 Kg uyuşturucu madde,
▪️1 adet el yapımı tabanca ele geçirildi.
3️⃣ şüpheli şahıs yakalandı.#İstanbulunHuzuru ????????#TürkiyeninHuzuru ???????? pic.twitter.com/bMtRH1pQYp
Polis ekipleri operasyon kapsamında 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul polisi, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.