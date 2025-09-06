Ülke genelinde ses getiren acil durum konteyneri uygulamasıyla dikkatleri üzerine çeken Kayseri Talas Belediyesi, AFAD’ın üst düzey yöneticilerini ağırladı.

KAYSERİ (İGFA) - AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Aykut Akgün, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç ve beraberindeki heyet, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada, Prof. Dr. Orhan Tatar kullanılmaması temennisiyle Başkan Yalçın’a AFAD çantası hediye ederken, Başkan Yalçın da konuklarına Talas rölyefi takdim etti.

Ziyaretin ardından heyet, Türkiye’nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük altıncı mahallesi olan Mevlana Mahallesi’nde yer alan Mevlana Meydan Parkı’ndaki Acil Durum Konteynerini yerinde inceledi. Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve afetlere hazırlık konusunda tüm Türkiye’ye örnek gösterilen uygulama, AFAD heyeti tarafından büyük beğeni topladı.

Başkan Yalçın, deprem başta olmak üzere olası afetlere karşı hazırlık amacıyla kurulan konteynerin teknik donanımı ve işleyişi hakkında Prof. Dr. Orhan Tatar, Aykut Akgün ve beraberindeki uzman ekiplere kapsamlı bilgiler verdi. İncelemeler sırasında heyet üyeleri, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Başkan Mustafa Yalçın yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Deprem gerçeğini unutmadan, afetlere karşı en hızlı ve en etkili şekilde hazırlık yapmayı önceliğimiz kabul ediyoruz. Mevlana Meydanı’nda kurduğumuz acil durum konteynerimiz, olası bir afette ilk müdahale, koordinasyon ve ihtiyaçların karşılanması açısından hayati bir merkezdir. Elbette dileğimiz bunun hiç kullanılmaması ama bizler her ihtimale karşı hazır olmalıyız. AFAD Genel Müdürümüz Sayın Orhan Tatar’a, Daire Başkanımız Sayın Aykut Akgün’e, İl Müdürümüz Sayın Rifat Genç’e ve tüm ekiplerine destekleri için teşekkür ediyoruz."