Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, darbeci cunta tarafından idam edilişlerinin 63’üncü yılında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın teşrifleri ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımıyla düzenlenen törende anıldı.

Topkapı Anıt Mezar’daki programa; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, protokol üyeleri, demokrasi şehitlerinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program. Ülker Camii İmam Hatibi Mehmet Erdoğan’ın Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un demokrasi şehitleri için yaptığı dua ile başladı.

Programda; Bakan Yerlikaya, Vali Gül, Merhum Bakan Ahmet Tevfik İleri’nin torunu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri ve Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes birer konuşma yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: “ADNAN MENDERES MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR”

Bakan Yerlikaya konuşmasında, “Başta 3. Cumhurbaşkanımız Sayın Celal Bayar ve nezaket timsali Başvekilimiz Sayın Adnan Menderes olmak üzere, aralarında bakanların, milletvekillerinin, komutanların ve bürokratların olduğu 592 kişi 11 ay boyunca yargılandılar. Yaşananlar sadece demokrasi adına değil, adalet adına da, insanlık adına da utanç vericiydi. Menderes ve dava arkadaşlarının şahsında mahkûm edilen de, dar ağacına çıkarılan da, bizatihi milletimizin özgür iradesiydi. Merhum Necip Fazıl, o unutulmaz dizelerinde diyor ya, ‘’Bir nar ağacı var, bir de dar ağacı. Namerde nar düştü, yiğide dar ağacı…’ Sanmışlardı ki, Başvekili asarsak, o yiğit adamı, o Milletin adamını, Halkın gönlünden de söküp atarız. Oysa aradan geçen 63 yıl gösterdi ki, Adnan Menderes, milletimizin gönlünün, en müstesna yerinde yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor. Bizler bugün asil bir Zeybek’i, İstiklal Madalyası sahibi bir Millî Mücadele kahramanını, kendini ülkesine adayan bir devlet adamını ve onunla birlikte bu davayı sürdüren demokrasi şehidi arkadaşlarını anıyoruz. Aziz hatıraları asla unutulmayacak.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: “BUGÜNKÜ TÖREN BİR MİLLET TÖRENİ”

Merhum Başbakan Adnan Menderes ile merhum Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmet ve minnetle anarak sözlerine başlayan Vali Gül, “Hepimiz zamanın ve mekânın şahitleriyiz. Yanımızda Yassıada’yı gidip gezdiğimizde, Demokrasi Müzesi’nde yapılanları gördüğümüzde Kabahatlar Kanunu’na göre bile suç olduğu tartışılacak birkaç konuda ağır ceza mahkemelerinin milletin seçtiği Başbakanımızı, Bakanlarımızı ve milletvekillerini yargıladığını ve idama götürdüğünü gördük. Millet olarak Anadolu’nun her köşesinde bunlar yaşanırken için için ağlayan ve dua eden, çocuklarına şehitlerimizin ismini veren bir milletimiz vardı. Bugünkü tören, devlet töreninden ziyade bir millet töreni. Çünkü İhtilalden sonra yıllarca bir bayram olarak kutlanan 27 Mayıs, milletimizin iradesiyle, demokrasiye sahip çıkması ile bayram olmaktan çıktı, şehitlerimizin anıldığı ve dua edildiği bir ortama dönüştü. Allah milletimizi var etsin, Allah milletimizden razı olsun. 15 Temmuz’da yine bir darbe süreci başladığında Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti ve dirayetiyle, milletimizin üstün feraseti ile, toplumumuzun tamamına yakınının bu işin karşısında durması ile bu süreç başarılı olmadan milletimizin başarısı ile sonuçlandı. Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah, birliğimizi, bütünlüğümüzü ve dirliğimizi daim etsin.” dedi.

Anma programı, Bakan Yerlikaya, Vali Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 21. Dönem İstanbul Milletvekili Aydın Menderes'in kabirlerini ziyaret ederek karanfil bırakması ile sona erdi.