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Minik çevreciler “Plastiksiz Gelecek” için buluştu

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam 61 kök hint keneviri ele geçirildi.

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