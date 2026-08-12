Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Şehir Tiyatrosu, 25. Sanat Sezonu'nu sanatla, üretimle ve toplumsal faydayı önceleyen projelerle tamamladı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Şehir Tiyatrosu, 25. Sanat Sezonu'nda sahnelediği 152 temsil ve hayata geçirdiği yeni projelerle, sanatın her kesime ulaşmasını sağladı.

Sezon boyunca 45 bini aşkın seyirciyi ağırlayan Şehir Tiyatrosu; çocuklar, gençler ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan yurttaşları kapsayan projelerle, on binlerce kişiyi tiyatroyla buluşturdu. Yeni eğitim programları ve kazandığı prestijli ödülle sezonu başarıyla tamamlayan ekip, sanat dolu bir sezonu geride bıraktı.

'TİYATRO SEYRETMEYEN ÇOCUK KALMASIN' PROJESİYLE BUGÜNE KADAR 56 BİN ÇOCUĞA ULAŞILDI

Şehir Tiyatrosu'nun sosyal sorumluluk odaklı en önemli çalışmalarından biri olan ve 'Herkes İçin Sanat' anlayışının somut örneklerinden birini oluşturan 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' projesi, bu sezonda da büyümeye devam etti. 2023 yılının Eylül ayında başlatılan proje kapsamında, merkeze uzak kalan bölgelerde yaşayan çocuklar tiyatroyla buluşturuldu. Bugüne kadar yaklaşık 56 bin çocuk tiyatro izleme fırsatı yakalarken, yalnızca 25. Sanat Sezonu içerisinde 14 bin çocuk, 'Hayal Dünyası', 'Gökkuşağının Altında', 'Dünyanın Eski Zamanlarında', 'İki Bavul Dolusu' ve 'Bisküvi Adam' oyunlarını izledi.

GENÇLER İÇİN YENİ PROJE; 'HAYDİ GENÇLER TİYATROYA'

Şehir Tiyatrosu, çocuklardan sonra gençlere yönelik de yeni bir kültür-sanat projesini hayata geçirdi. 25. Sanat Sezonu'nda başlatılan 'Haydi Gençler Tiyatroya' projesi kapsamında sahnelenen 'Bilge Hekim Lokman' adlı gençlik oyunu ile 3 bini aşkın genç sanatsevere ulaşıldı. Proje sayesinde gençlerin tiyatro kültürüyle daha güçlü bağ kurması hedeflendi.

'ŞEHRİN GEZİCİ TİYATROSU' SANATI 13 İLÇEYE DE GÖTÜRDÜ

25. Sanat Sezonu'nda ilk kez uygulanan 'Şehrin Gezici Tiyatrosu' projesiyle, tiyatro sahnesi bulunmayan ilçelerde ve tiyatroya erişimde zorluk yaşayan mahallelerde açık hava sahneleri kuruldu. '13 Gün, 13 İlçe, 13 Temsil' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Mersin'in 13 ilçesine ulaşan ekip, 13 günde yaklaşık 4 bin 500 seyirciyi tiyatroyla buluşturdu. Kurulan sahneler sayesinde sanat, kentin en uzak noktalarına kadar taşındı. 25. Sanat Sezonu'nda hayata geçirilen bir diğer yenilik ise 'Okuma Tiyatroları' oldu. Proje kapsamında lise ve üniversite öğrencileri Şehir Tiyatrosu ile tanıştırılırken, gençlerin tiyatro edebiyatına ve sahne sanatlarına ilgisinin artırılması amaçlandı.