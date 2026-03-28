Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri operasyon kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheliyi yakaladı.

ADIYAMAN (İGFA) - Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan titiz araştırmalar sonucunda, Sincik ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yaptığı belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüpheliye ait evde gerçekleştirilen aramalarda; 1500 gram skunk, 19 kök skunk bitkisi, 1 adet av tüfeği ile uyuşturucu üretiminde kullanılan iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.