Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 56,96 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

B.K ve M.S adlı şüphelilerin emniyet ifadeleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.