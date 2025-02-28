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Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Operasyon kapsamında M.D, A.Ç.T. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ve kullanım aparatları,

Yapılan aramalarda:

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonda, M.D. ve A.Ç.T. isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı.