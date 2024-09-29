Adıyaman'ın Tut ilçesinde, 45 yaşındaki bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, dün gece geç saatlerinde ilçeye bağlı Akçatepe köyünde meydana geldi.

45 yaşındaki Erdem Kılavuz ile eşi Zeliha Kılavuz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Erdem Kılavuz üzerinde bulunan tabancayla eşi Zeliha Kılavuz'a ateş etti. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken, Erdem Kılavuz ise bu kez aynı tabancayı başına dayayarak ateşledi.

Silah sesini duyanların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde 4 çocuk sahibi Kılavuz çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri otopsi için Tut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.