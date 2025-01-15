Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığına yönelik önemli bir başarıya imza attı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre A.A. adlı şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 306 adet sikke, 43 adet obje, 1 adet dedektör ile birlikte 2 adet payp ve 1 adet pet şişe düzeneğinde uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan açıklamada, bu tür suçlarla mücadelenin kesintisiz devam edeceği vurgulandı.