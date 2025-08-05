Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi’nde, eski Kadın Doğum Hastanesi yanında park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.ADIYAMAN (İGFA) - Yangın, aracın motor kısmında meydana geldi. Yangına ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir beton mikseri sürücüsü yaptı. Beton mikserinin su tankı sayesinde yangının büyümesi önlenirken, kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını tamamen kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Mahalle sakinleri, olaya hızla müdahale eden mikser sürücüsüne ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.