Adıyaman’ın Yeni Mahalle Büyük Sincan Elektrikçiler Çarşısı karşısında bulunan boş inşaat alanında intihar girişiminde bulunan İlhamı U. adlı şahıs, 4 katlı binanın tepesine çıkarak dikkatleri üzerine çekti.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, madde bağımlısı olan İlhamı U. adlı şahsın intihar girişimi polis ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay, çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir paniğe yol açarken, polis ekipleri olay yerine hızla intikal etti.

Güvenlik güçlerinin çabaları sonucunda etkisiz hale getirilen şahıs binadan indirildi. Daha sonra bayılan şahıs, köpük kusması üzerine sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı.

Görgü tanıkları, olayın meydana geldiği sırada büyük bir korku yaşadıklarını belirtirken, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkati çekildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.