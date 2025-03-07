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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Adıyaman’da uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs, yakalandı.