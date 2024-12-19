Adıyaman'da aile içinde yaşanan kavga çevredekileri endişelendirdi. Kavga sırasındaki bıçaklı tehdit gözaltı ile sonuçlandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Cumhuriyet Mahallesi 2587 Sokak’ta yaşandı.



İddiaya göre, aile bireyleri arasında çıkan tartışma sırasında bir kişi yanında taşıdığı bıçakla diğer aile üyelerini tehdit etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, tarafları sakinleştirmek ve olayın büyümesini engellemek için müdahalede bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken mahalle sakinlerinin de tanık olduğu olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yaşanan tartışmanın nedeni ve detayları yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.