İstanbul'da kentsel Dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bakırköy Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ile ilçe genelindeki riskli yapıları güvenli hale getirmeyi sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, gerçekleştirdiği Kentsel Dönüşüm çalışmaları ile sadece ilçe genelindeki riskli yapıları değil bünyesindeki merkezleri de daha güvenli hale getiriyor.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından daha dirençli bir kent için hız kazanan çalışmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla bir yapıda daha dönüşüm sürecine başlandı.

Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan Bakırköy Belediyesi Münir Özkul Sanat Merkezi, Bakırköy’e tekrar kazandırılmak üzere yıkıldı.

Yıkım sırasında Bakırköy Zabıtası tarafından sokakta gerekli güvenlik önlemleri de alındı. Çalışmaları takip eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, içerisinde bir de kreş barındıran kültür merkezini günümüz şartlarına uygun ve daha dirençli bir şekilde Bakırköy’e tekrar kazandıracaklarını söyledi.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, seçim zamanında da göreve geldiğimiz andan itibaren de Bakırköy’deki eski binaların hızla yenilenmesi konusundan bahsettiklerini belirterek, "Bugün de o yenilenmenin bir parçası olarak, dayanıklı olmayan güçsüz bir binamızda sokak başlarını koruma altına alarak güvenli bir şekilde İBB ekiplerimizle beraber yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bina 1999-2000 yılları arasında yapılmış, Altan Erbulak sahnesinin ve Mizah Müzesi’nin de içinde olduğu Münir Özkul Kültür Sanat Merkezi. İçinde bir adet kreşimiz de bulunmaktaydı. Ancak, depreme dayanıklı olmadığı tespit edildikten sonra hızla yıkım işlemimize başladık ve bunun akabinde de burası halkımızın isteği doğrultusunda çok fonksiyonlu bir sahnesi olan bir kültür merkezi olarak hizmet vermeye devam edecek” dedi.