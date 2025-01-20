Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla şehir genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Yunus timleri, narkotik ekipleri ve diğer emniyet birimlerinin dahil olduğu geniş kapsamlı uygulamalar, şehrin dört bir yanında denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

Denetimlerde, özellikle suç ve suç unsurlarına karşı etkin bir mücadele yürütülürken, şüpheli şahıslar, araçlar ve belirlenen bölgelerde yapılan kontrollerde kimlik sorgulamaları, plaka taramaları ve aramalar yapılarak güvenlik tehditlerine anında müdahale ediliyor.

Narkotik ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokaklarda, kritik bölgelerde ve riskli görülen noktalarda yoğun çalışmalarını sürdürürken, ekipler, denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Adıyaman halkı, emniyet birimlerinin bu özverili çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade ederken, yetkililerde şüpheli durumlara karşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin önemine vurgu yaptı.