EĞİTİM-BİR-SEN Bursa 1 No'lu Şubesinin yaklaşan 8. Olağan Genel Kurulu öncesinde Şube Başkan Vekili Adil Yazıcıoğlu, başkanlık için adaylığını açıkladı. Çok sayıda sendika üyesinin katılımıyla yapılan basın açıklamasında konuşan Yazıcıoğlu; farklılıkları zenginlik olarak gören, birlik ve dayanışmayı esas alan bir yönetim oluşturacaklarını belirtti.

BURSA (İGFA) - Makam ve rekabet değil, hizmet ve ortak akıl anlayışıyla hareket etmek için yola çıktıklarını ifade eden Adil Yazıcıoğlu, EĞİTİM-BİR-SEN'in Kurucu Genel Başkanı merhum Mehmet Akif İnan'ın kardeşlik, istişare, ahlak, emek ve adalet mirasını daha güçlü biçimde geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Önceki dönem Başkan Adayı Arif Arı, ​şube başkan yardımcıları, ilçe temsilcileri ile birlikte kadın komisyonu, denetleme kurulu ve Genç Memur-Sen başkanlarının da hazır bulunduğu geniş katılımlı toplantıda, 'Bursa Mutabakatı'nın ilk sözü kamuoyu ile paylaşıldı.

Aynı ideallere inanan insanların en büyük gücünün, farklılıklarını ayrılık sebebi değil, zenginlik vesilesi olarak görebilmeleri olduğunu belirten Yazıcıoğlu, 'Merhum Mehmet Akif İnan'ın bizlere bıraktığı miras; kardeşliktir, istişaredir, ahlaktır, emektir ve adalettir. Bu mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizim hareket noktamız makam değil hizmet, rekabet değil dayanışma, kırgınlık değil kucaklaşmadır. İnanıyoruz ki güçlü sendika; sesi en çok çıkanların değil, her üyesini dinleyen, sadece üye kazanan değil, güven kazanan sendikadır.

Biz, Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şubesi'ni yalnızca üye sayısıyla değil; fikri gücüyle, sahadaki etkisiyle, kurumsal itibarıyla ve çözüm üretme kapasitesiyle Türkiye'nin örnek teşkilatlarından biri hâline getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda yeni bir anlayışın, yeni bir sendikacılık vizyonunun ve ortak aklın hâkim olduğu güçlü bir başlangıcın ilk adımını atıyoruz. Bugün ilan ettiğimiz irade; kişilerin değil ilkelerin, grupların değil teşkilatın, rekabetin değil kardeşliğin iradesidir.

Geçmişte farklı listelerde yer alan arkadaşlarımızla aynı hedef etrafında buluşarak, teşkilatımızın enerjisini artık kendi içine değil; üyelerimizin hak mücadelesine, eğitim çalışanlarının geleceğine ve Bursa'nın eğitim vizyonuna yönlendirme kararı aldık. Bunun için; Her üyemizin fikrini kıymetli gören katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı oluşturacağız. Herkesi aynı samimiyetle kucaklayarak sendikamızı her zaman üyelerinin yanında olan güçlü bir dayanışma ocağı hâline getireceğiz' açıklamasında bulundu.