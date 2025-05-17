Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa Şubesi, yeni yerleşkesinin kapılarını Genel Başkan Dr. Mustafa Hüsnü Bozkurt’un katılımıyla açtı.BURSA (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubesi, Nilpark AVM'deki yeni yerleşkesini düzenlenen törenle hizmete sokuyor. Açılış, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Aydın Saldız, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin başta olmak üzere üyeler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşiyor.

"BU MEKANIN RUHU İNSANLARDIR"

Açılışta konuşan ilk isim ADD Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, tüm katılımcıları selamlayarak sözlerine başladı. Katılan tüm davetlileri tanıtan Başkan Akdoğan, bu özel günde bir arada olmanın hem mutluluk verici hem de gurur verici olduğunu kaydetti. Akdoğan, "Bugün burada çok güzel bir açılış yapıyoruz. Bu mekanı bize sağlayan dostlara, içindeki eşyalara teşekkür ederiz ama şunu bilmeliyiz ki; bu mekanın ruhu, buraya hayat veren insanlardır. Hiçbir eşya, hiçbir dekor bir şey değildir. Kalıcı olan bu mekana anlam katan, emek veren, yürek koyan insanlardır." dedi.

"GENÇLERİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Bu derneğin kurulmasında büyük bedeller ödendiğini vurgulayan Akdoğan, geçmiş dönemlerde yapılmış olan kumpaslara değindi. Başkan Akdoğan, pek çok yurtseverin kumpaslara kurban edildiğini ifade ederek, tüm bu yaşananlara rağmen her daim omuz omuza ve yan yana olduklarını kaydetti. Gençleri özellikle önemsediklerini ifade eden Akdoğan, son iki yıldaki üye artışına dikkat çekerek, "Üye sayısını yüzde elli oranında artırdık. 3,5 milyonluk bir kentte, milyonlarca insanın bu çatı altında olması gerekir. 'Ben Atatürkçüyüm' diyen herkesle yol yürürüz. Bu yüzden bu derneğin önemi çok büyüktür." ifadelerini kullandı.

"Beni ikiye bölseniz, yarısı Cumhuriyet Halk Partisi, diğer yarısı Atatürk sevdasıdır." diyen Akdoğan, demokratik bir kitle örgütü olduklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Mustafa Kemal, Samsun’a çıktığında sadece 19 kişiydiler. Ama arkasından tüm milleti sürükledi. Bir gün biz de diyeceğiz ki: 'Ben inancımın gereğini yaptım.' İşte bu yüzden, Mustafa Kemal’in izinde yürüyen bizler için, bu derneğin yaşatılması son derece önemlidir. Hepinize şükranlarımızı sunuyorum."

"BU MİLLET ATATÜRK'E GÖNÜLDEN BAĞLI"

ADD Genel Başkanı Dr. Mustafa Hüsnü Bozkurt ise açılışta yaptığı konuşmada "Atatürk'ün izinde bir araya gelen sizlerle burada bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Şubemiz için buraya kadar teşrif ettiğiniz için sizlere gönülden teşekkür ederim." dedi.

Konuşmasında Türkiye'nin geçmişten bugüne ödediği bedellere dikkat çeken Bozkurt, "Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan suikast girişimleri, İngiliz ajanı Mustafa Sagir'in arkasında duran emperyal güçler... Bizim derneğimiz kurulduğu günden beri bedel ödemeye devam ediyor. Bu ülke, bir sümüklü vaizin peşine düşüp devleti teslim etti. Ama asıl arkasındaki güç, emperyalizmin kendisidir. Bugün adı Fethullah olur, yarın başkası... Asıl mesele emperyalizmdir." ifadelerini kullandı.



"BEN UMUDUMU HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEDİM"

Türkiye’nin dört bir yanındaki il ve ilçelerde binlerce yurttaşla buluştuklarını ifade eden Bozkurt, "Kars’tan Mardin’e, Antalya’dan İzmir’e kadar 60’tan fazla il ve 200’den fazla ilçe kongresi yaptık. Yüz binlerle buluştuk. 'Atatürk’ün Türkiye’sini mi? Şeriat Türkiye’sini mi?' istiyorsunuz diye bir sandık koyun, görün bakalım yüzde bir, iki oy alabiliyor musunuz? Bu millet Atatürk’e gönülden bağlı." dedi.

"TARİHİ İYİ ÖĞRENMELİYİZ"

Konuşmasında özellikle gençlere seslenen Bozkurt, "Tarihi iyi öğrenmeliyiz. Tarih bilmeden siyaset yaptığını söyleyen biri ahmaktır, bu lafı zamanında ettim, hâlâ arkasındayım. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Osmanlı’nın halifesinin değil, 38 yaşındaki Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal’in peşinden giden bu millet yeniden Atatürk Cumhuriyeti’ne ulaşacaktır. Buna yürekten inanıyorum." diye sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve davetliler kurdeleyi birlikte kesti. Böylece Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubesi'nin yeni merkezi resmen hizmete açıldı.