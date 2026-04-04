Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Üreten, Yöneten, Dönüştüren Kadınlarımızla Ekonomi Buluşmaları: Kayseri' programına katılarak kadınların üretim, girişimcilik ve yöneticilikteki rolünün güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Üreten, Yöneten, Dönüştüren Kadınlarımızla Ekonomi Buluşmaları: Kayseri' programına katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen program, iş dünyasından önemli kadın temsilcileri ile siyaset ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirdi.

Programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve kadın temsilciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, bu projenin önemine vurgu yaparak, 'Kadın, ailenin temelidir. Kadın, toplumun direğidir. Kadın, geleceğin mimarıdır. Bu kelimelerin içini dolduran ve en çok katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları sizlersiniz' dedi.

Tarihe bakıldığında, fedakârlığıyla, cesaretiyle ve azmiyle destan yazmış kadınları gördüklerini söyleyen Büyükkılıç, Cepheye mermi taşıyan Nene Hatunları, bağımsızlık uğruna savaşan Kara Fatmaları, dondurucu soğukta cephane taşıyan Şerife Bacıları. Kayseri'mizin tarihine baktığımızda ise Selçuklu'nun izlerini taşıyan Mahperi Hatun'u, Anadolu'da kadın teşkilatlanmasının öncülerinden Fatma Bacı'yı ve şifa dağıtmaya vesile olan Gevher Nesibe Sultan'ı görürüz' diye konuştu.

Konuşmasında, 'Bu büyük miras bize şunu gösteriyor: Türk kadını sadece aileyi değil, tarihi de inşa eden güçlü bir iradedir' diyen Büyükkılıç, kadınlara pozitif ayrımcılık ile birlikte yol yürüyüp, hizmet ettiklerini paylaştı.

Kadınların, eğitimde, ekonomide, siyasette ve sosyal hayatta her geçen gün daha görünür, daha etkin hale gelindiğini buna en büyük desteği AK Parti felsefesinin verdiğini söyleyerek, 'Çünkü biz şuna yürekten inanıyoruz: Kadın güçlü olursa aile güçlü olur. Aile güçlü olursa toplum güçlü olur. Toplum güçlü olursa Türkiye'miz güçlü olur. Ay yıldızlı Türk bayrağımız daha yukarıda dalgalanır' dedi.