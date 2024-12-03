Bunlar da ilginizi çekebilir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik ederken, "Milletimizin duası sizinle" mesajını verdi.

Erdoğan: Temiz su kaynaklarına erişim bir beka meselesidir

Erdoğan: Temiz su kaynaklarına erişim bir beka meselesidir

Projeli dosya kapsamında 10 aydır takip edilen çalışmayla bir araç içerisinde; ele geçirieln eroinin yanı sıra bin 512 adet kahve kutusuna gizlenmiş şekilde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğü'nden zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkoçelik-50" operaysonunu detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. ANKARA (İGFA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-50" operasyonunda; 825 kilogram eroin ele geçirildi.