Azalan su sorunu, küresel ısınmadan en çok etkilenen şehirde, Adana’da ele alındı

ADANA (İGFA) - Bilim insanları, politikacılar, belediye başkanları, STK temsilcileri ve kamu yöneticileri azalan suyu konuştu… Türkiye Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi, gezegende azalan su ve yapılması gerekenlerin konuşulduğu; bilim insanlarının, kamu yöneticilerinin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı, panel ve seminerlerle desteklenen etkinlik düzenledi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen “Başka Bir Su Yönetimi Mümkün” ana başlığıyla düzenlenen panel ve seminerler, Sheraton’da gerçekleştirildi.

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve yerel yönetimlerin bu alanda üstlendiği sorumlulukları değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen programın açılış konuşmalarını TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TBB Encümen Üyesi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız yaptı.

KÜRESEL ISINMADAN EN ÇOK ETKİLENEN ŞEHİR ADANA

Alanında uzman akademisyenler, yerel yöneticiler, çeşitli kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasiler ile bürokratların katıldığı programın açılışında söz alan Başkan Zeydan Karalar, yakın gelecekte dünyanın en önemli emtiasının su olacağını her fırsatta dile getirdiğini söyledi. Su savaşlarının dahi başlayabileceğine de konuşmalarında yer verdiğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Küresel ısınma var ve bundan Türkiye de etkileniyor. Küresel ısınmadan en çok etkilenen il de Adana. Bu yüzden Türkiye Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir çalışma yapmaya karar verdik.”

SU KAYNAKLARI AZALIYOR-TÜRKİYE’NİN YÜZDE 22’Sİ ÇÖLLEŞME RİSKİ ALTINDA

Adana’nın; su kaynaklarının çokça bulunduğu ve su bolluğu yaşanan bir şehir olarak bilindiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, içme suyu ve tarım sulamasının Seyhan ve Ceyhan nehirlerinden sağlandığını ifade etti. Su kaynaklarının dünyada, Türkiye’de ve Adana’da giderek azaldığını bildiren Başkan Zeydan Karalar, dünyada 2 milyar 100 milyon insanını temiz suya erişemediği bilgisi verdi. Dünyada her gün 700’den fazla çocuğun temiz suya erişemediği için, hijyen olmayan ortamlardan kaynaklı hastalıklardan ötürü hayatını kaybettiği bilgisini aktaran Başkan Zeydan Karalar, son 100 yılda sulak alanların neredeyse yarısına yakınının kaybolduğuna vurgu yaptı. 2030’a kadar 700 milyon insanın susuzluk nedeniyle göç edeceğinin beklendiğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, Türkiye’nin yüzde 22’sinin çölleşme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.