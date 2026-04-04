Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Çorlu Belediyesi işbirliğiyle ve Habitat Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen 'Eğitici Eğitimi Programı' gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Çorlu Belediyesi Hizmet Binası eğitim salonunda düzenlenen programda, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan personel ile Çorlu Belediyesi personelinin katılımıyla 28 kişiye eğitim verildi.

Eğitim kapsamında katılımcılar, girişimcilikten finansal okuryazarlığa, dijital pazarlamadan tasarım tabanlı program bilgisine kadar pek çok alanda bilgi sahibi oldular.

HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM

Programın ilk gününde iş modeli oluşturma ve dijital pazarlama konuları ele alınırken, ikinci gününde finansal okuryazarlık ve görsel içerik oluşturma tabanlı tasarım eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitim süreci boyunca katılımcıların hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinmeleri sağlandı.

PERSONELİN EĞİTİCİ KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLDİ

Gerçekleştirilen program ile yerel düzeyde sürdürülebilir bir eğitim modeli oluşturularak, belediye personelinin eğitici kapasitesi güçlendirildi ve kadınlara yönelik yaygın eğitim faaliyetleri hayata geçirildi.

KADINLARIN EKONOMİK GÜÇLENMELERİNE DESTEK

Eğitim programı ile Tekirdağ'daki kadınların girişimcilik, finansal yönetim ve dijital beceriler alanlarındaki kapasitelerinin artırılması; ürettikleri ürün ve hizmetleri ekonomik değere dönüştürebilmeleri ve kendi işlerini kurma süreçlerinde daha güçlü adımlar atabilmeleri için de önemli bilgiler aktarıldı. Ayrıca, kadınların sürdürülebilir gelir elde ederek ekonomik bağımsızlık kazanmalarının desteklenmesi de programın planlanan önemli kazanımları arasında yer aldı.