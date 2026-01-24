Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Toros Caddesi'nin daha çağdaş ve daha yaşanabilir bir alan haline getirilmesi için çalışmalar başlıyor.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi; Pandora Sokağı ve Gazipaşa Bulvarı'nın ardından, Toros Caddesi'nde de daha çağdaş ve modern; yayalar, esnaf ve sürücüler için daha konforlu bir alan oluşturmak için harekete geçti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Toros Caddesi'nde tek yön trafik uygulamasına geçileceği duyuruldu. Toros Caddesi'nde trafik sıkışıklığını önlemek, yaya kullanımını rahatlatmak amaçlarıyla başlatılan çalışmada, kaldırım işgallerinin de önleneceğini belirtildi.

Toros Caddesi'ni bir cazibe merkezi haline getirmesi beklenen çalışmalar kapsamında, özel gereksinimi olan vatandaşlar için 'Engelsiz Toros Caddesi' oluşturulması planlanıyor.

Bisiklet yolunun da bulunacağı yeni düzenleme ile daha yeşil, daha yaşanabilir, yaşayan bir cadde hedefleniyor.

Çalışmalar tamamlandığında Toros Caddesi'nde trafik Gazipaşa Bulvarı'ndan, Fuzuli Caddesi'ne doğru tek yönlü olarak işleyecek.