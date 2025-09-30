Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakan Tunç, paylaşımında, 2002 ile 2025 yıllarını kıyaslayan infografiğe de yer verdi.

Bakanlık olarak ATK’yı güçlendirme çalışmalarını özetleyen Bakan Tunç, “Grup Başkanlığı binalarımızın sayısını artırdık, mevcut binaları yeniledik. Kurumun teknolojik imkânlarını ve personelin nitelik-niceliğini iyileştirdik” ifadelerini kullandı. Sürekli gelişen bilimsel yöntemlerle desteklenecek ATK’nın, toplumsal güven ve hukukun üstünlüğüne katkı sağlayacağını belirten Bakan Tunç, “Adli Tıp Kurumu’nu teknolojik imkânlarıyla güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan Tunç, adaletin doğru ve güvenilir şekilde tecelli etmesinde Adli Tıp'ın bilimin ışığını adaletin hizmetine sunarak gerçeği ortaya çıkardığını ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumu’nun adaletin terazisini dengeleyen kritik rolünü vurgulayarak, kurumun yapısını güçlendirdiklerini duyurdu. Grup Başkanlığı binalarının artırıldığını, mevcut tesislerin yenilendiğini ve personelin nitelik-nicelik açısından iyileştirildiğini belirten Bakan Tunç, teknolojik imkânları sürekli geliştireceklerini söyledi. ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) adalet sistemindeki hayati rolüne dikkat çekti.

