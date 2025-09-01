Karadeniz’in en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi olan Acarlar Longozu Tabiat Parkı, yaz sezonunda ziyaretçi akınına uğradı.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye’nin tek parça halindeki en uzun su basar ormanı olan longoz, 1 Haziran- 1 Eylül tarihleri arasında 150 bini aşkın yerli ve yabancı misafiri ağırladı.

Büyüleyici doğası, zengin biyolojik çeşitliliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle adeta bir cazibe merkezine dönüşen Acarlar Longozu Tabiat Parkı, yaz aylarında hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotası oldu.

150 BİNİ AŞKIN MİSAFİR

Doğal güzellikleri, korunmuş ekosistemi ve artan hizmet kalitesiyle Acarlar Longozu, yaz sezonunda 150 bini aşkın kişiyi ağırlayarak yaparak bölge turizminin parlayan yıldızı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

HER YAŞTAN ZİYARETÇİ GELİYOR

büyükşehir belediyesi tarafından doğal yapısına zarar verilmeden yenilenen longoz, çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları ve eklenen sosyal donatılarla her yaştan ziyaretçinin keyifle vakit geçirebileceği bir alan haline geldi.

Yöresel ürün satış merkezi, hediyelik eşya ofisi ve kafeterya gibi tesisler, bölgeye hem ekonomik hem de turistik anlamda büyük katkı sağladı.

DOĞAYLA İÇ İÇE

7 buçuk kilometre uzunluğundaki longoz, sahip olduğu 1 buçuk kilometrelik ahşap yürüyüş yolu sayesinde ziyaretçilere doğayla iç içe benzersiz bir deneyim sunuyor.

74 familyaya ait 187 cins bitki, 226 takson, 3 endemik tür, 215 kuş, 22 sürüngen, 36 memeli ve 6 balık türü ile bölge, doğa gözlemi açısından da büyük önem taşıyor.