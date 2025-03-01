Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini Başkentlilerle buluşturmak için büyük bir etkinlik programı hazırladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ramazan ayının manevi atmosferini Başkentlilerle birlikte dolu dolu yaşamak için kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. Geleneksel değerleri yaşatmak, paylaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlenecek etkinlikler, Ramazan coşkusunu Başkentin dört bir yanına taşıyacak.

Gençlik Parkı, Kuğulu Park, Etimesgut, Beypazarı, Haymana, Keçiören gibi ilçelerin de yer aldığı toplam 50 noktada Ramazan’a özel 500’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek. Tamamen ücretsiz olan etkinliklerde; kadın, erkek, genç, yaşlı her yaştan Başkentli, Ramazan’ın manevi iklimini yaşarken aynı zamanda kültürel ve sanatsal aktivitelerle keyifli vakit geçirme fırsatı bulacak.

HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ’NDE TASAVVUF VE NEY DİNLETİLERİ

Ramazan ayı boyunca her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii avlusunda iftar ile teravih namazı arasında tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirilecek. Diğer günlerde ise 16.00-17.00 saatleri arasında ney dinletisi yapılacak.

“İNANÇ TURU-MİRAS ROTASI” İLE TARİHE YOLCULUK BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından “Ankara İnanç Turu-Miras Rotası” da ramazana özel olarak ilk kez hayata geçirilecek. Her hafta cuma günü düzenlenecek olan bu özel gezilerde, Başkent’in tarihi ve kültürel mirası keşfedilecek. Rehber eşliğinde gerçekleştirilecek turlarda, 6 cami ve 2 türbe ziyaret edilecek. Katılımcılar, kentin farklı inançlara ev sahipliği yapan kadim geçmişini yakından tanıma fırsatı bulurken, Ramazan’ın manevi atmosferini de derinden hissedecek.

GENÇLİK PARKI’NDA RAMAZAN COŞKUSU

Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhu, Gençlik Parkı’nda düzenlenecek etkinliklerle de her yaştan başkentliye ulaşacak. Gençlik Parkı, ramazan boyunca tiyatrolar, özel gösteriler, tasavvuf konserleri ve özel gün etkinlikleriyle başkentlileri ağırlayacak.

İLÇELERDE RAMAZAN ÖZEL GÖSTERİLERİ

Ramazan coşkusunun kentin her köşesine taşınması için tüm ilçelerde özel gösteriler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında, Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri, Gençlik Merkezleri ve Kadın Lokallerinde seminerler, atölyeler, Hacivat-Karagöz gösterileri, Kuran-ı Kerim okuma ve mukabele gibi geleneksel Ramazan etkinlikleri gerçekleştirilecek.

GENÇ AKADEMİLERDE KURAN-I KERİM TİLAVETİ VE SÖYLEŞİLER

Genç Akademilerde de gençler Ramazan’ı dolu dolu yaşayacak. Sıhhiye, Çayyolu, Ulus, Batıkent ve Bahçelievler’de hizmete açılan Genç Akademiler Ramazan boyunca Kuran-ı Kerim tilaveti, ney dinletisi, iftar yemekleri ve alanında uzman kişilerle söyleşilere ev sahipliği yapacak.

Programlar hakkında detaylı bilgiye Ankara Büyükşehir Belediyesinin “@ankarabbld” adlı resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek.