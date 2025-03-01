Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ramazan ayı öncesi kent genelinde denetimlerini artırdı. Gıda güvenliği, temizlik, ruhsat, etiket ve fiyat denetimlerini sıklaştıran Ankara Zabıtası; Tarihi Ankara Hali, süpermarket, fırın, lokanta ve pastanelerde kontroller gerçekleştiriyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ramazan ayının başlamasıyla birlikte kent genelinde özellikle fırın, pastane, süpermarket, grossmarket, lokanta ve Tarihi Ankara Hali’ne yönelik yapılan kontrollerde temizlik, gramaj, ruhsat ve fiyat etiketi denetimleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşları yanıltacak fiyat farklılıklarının önüne geçmek için reyonlarda yer alan ürünlerin etiket fiyatıyla, kasadaki fiyatlar da ekipler tarafından karşılaştırılıyor.

KURALLARA UYMAYAN İŞ YERLERİNE YAPTIRIM UYARISI

İş yerlerinin sağlık kurallarına uyup uymadığını, gıda maddelerinin satışa sunulma aşamalarını inceleyen ekipler, yapılan kontrollerde işletme sahiplerinin eksikliklerini tutanakla bildiriyor. Gerekli yasal mevzuata uymayan ve uyarıları dikkate almayan işletmelere ise çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.