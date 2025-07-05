Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin genç yetenekleri futbolla buluşturmak amacıyla düzenlediği ücretsiz Futbol Yaz Kursları başladı. ·ANKARA (İGFA) - 6-12 yaş arası 186 çocuk, UEFA lisanslı antrenörlerle beraber yaz boyunca sahada olacak. 3 farklı lokasyonda yapılan antrenmanlarda çocuklar, temel futbol tekniklerinin yanı sıra takım ruhu ve fair-play anlayışını öğrenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ücretsiz Futbol Yaz Kursu başladı. 2013 ve 2018 yılları arasında doğan çocuklara yönelik olarak planlanan kurs, alanında uzman ve UEFA sertifikalı antrenörler eşliğinde Başkent’in üç farklı noktasında gerçekleştiriliyor. Fiziksel ve sosyal gelişimi desteklemeyi amaçlayan kurs kapsamında çocuklar, yaş gruplarına göre takımlara ayrılarak profesyonel düzeyde eğitim alıyor.

186 öğrencinin katılımıyla başlayan Futbol Yaz Kursu’nun ilk dönemi 25 Temmuz’a kadar sürecek. İkinci dönemi ise 4 Ağustos–25 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Haftanın dört günü 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşen antrenmanlarda çocuklar, temel futbol tekniklerinin yanı sıra takım oyunu stratejilerini, fair-play ruhunu ve kondisyon çalışmalarını öğrenecek.

ÜÇ FARKLI NOKTADA ANTRENMAN

Eğitimler, Eryaman Meva Şehir, Sincan ve Pursaklar Tebessüm Halı Sahaları olmak üzere üç ayrı tesiste devam ediyor. Çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra disiplin, takım çalışması ve sosyal becerilerini artırmayı hedefleyen kurs, yaz aylarını sporla değerlendirmek isteyen minikler için önemli bir fırsat sunuyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Şube Müdürü Ayhan Işık, ücretsiz Futbol Yaz Kursu’na ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaz dönemi boyunca çocukların hem fiziksel gelişimlerine katkı sunmak hem de takım ruhu kazanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan bu program, genç yeteneklerin sporla iç içe keyifli bir yaz geçirmelerine imkân tanıyacak” ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Eğitmeni Baki Çiftçi ise “Bu programda amacımız çocukların sosyal çevresini genişletmek ve yetenekli olan öğrencileri de Ankara'nın çeşitli kulüplerine kazandırmak. Başka yetenekli olan oyuncular varsa da onları sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde toplamak” diye konuştu.