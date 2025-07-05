Yelkenin en büyük festivali 13. TAYK – Eker Olympos Regatta, “Rüzgârı Yakala” mottosuyla 8-17 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.İSTANBUL (İGFA) - Yelken tutkunlarının merakla beklediği organizasyon, 13. yılında yine maviliklerin özgürlüğüyle buluşacak. Yalnızca bir yelken yarışı olmanın ötesinde; cesaretin, takım ruhunun ve tutkuyla yol almanın simgesi olan yelken festivali; sınırları aşarak, rüzgârla yarışarak ve denizle bütünleşerek eşsiz deneyimler yaşatacak.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenecek olan 13. TAYK – Eker Olympos Regatta, 8-17 Ağustos tarihleri arasında Marmara Denizi’nde yelken tutkunlarını bir kez daha bir araya getirecek. Renkli teknelerin mavilikleri süsleyeceği bu büyük buluşma, yelken sporunun ruhunu İstanbullularla buluşturacak. Farklı sınıflarda düzenlenecek yarışlar, kıyasıya mücadeleye sahne olurken; eğlenceli etkinlikler, canlı yayınlar ve ödül törenleriyle festival ruhu her an hissedilecek.

13. TAYK Eker Olympos Regatta'ya özel manifesto: "Rüzgârı Yakala"

Eker, 13'üncüsü düzenlenecek TAYK - Eker Olympos Regatta’nın heyecanını, "Rüzgârı Yakala" temalı özel bir manifesto videosuyla paylaştı. Video, yelken tutkunlarını; özgürlüğün, takım ruhunun ve festival coşkusunun buluştuğu eşsiz bir deniz yolculuğuna davet ediyor. Denizin maviliğinde rüzgarla bütünleşen bir mücadeleyi ve birlikte güçlenen ekiplerin hikâyesini anlatan manifesto, Olympos Regatta’nın sadece bir yarış değil; cesaret, tutku ve unutulmaz anlarla dolu bir deniz festivali olduğunun altını çiziyor.

4 ayrı sınıfta nefes kesen yarış heyecanı

13. TAYK-Eker Olympos Regatta'da, 4 ayrı sınıfta büyük bir yarış heyecanı yaşanacak:

J70 Sınıfı: 13. Olympos Regatta’nın en rekabetçi ve dinamik etaplarından biri olan J70 sınıfı yarışları, 8-10 Ağustos tarihleri arasında Kalamış açıklarında yelkenseverlerle buluşacak. 4 kişilik ekiplerle kullanılan yüksek performanslı spor tekneleriyle dikkat çeken J70 yarışları, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Yarışların ikinci fazı ise 11-12 Ağustos tarihlerinde Match Race formatında gerçekleşecek. J70 sınıfı yarışları, teknik kapasitesi ve uluslararası standartlardaki yapısıyla Olympos Regatta’nın unutulmaz etaplarından biri olmaya hazırlanıyor.

IOM Sınıfı (International One Metre): Olympos Regatta kapsamında bu yıl da dikkat çeken sınıflardan biri, IOM (International One Metre) olacak. Teknoloji ve deniz tutkusunu bir araya getiren bu özel yarış sınıfı, 10 Ağustos’ta Marmara Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşecek. Sporseverler için hem görsel hem de teknik açıdan oldukça ilgi çekici olan bu yarışlar, uzaktan kumandalı model teknelerle yapılıyor.

Hareketli Salma Kategorileri: Olympos Regatta’ya bu yıl da minik ve genç yelkencilerin mücadele ettiği Hareketli Salma Kategorileri yarışları damgasını vuracak. 11 Ağustos’ta kayıtların açılmasıyla birlikte yarış heyecanı başlayacak. 12-14 Ağustos tarihleri arasında ise Marmara Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde denize açılacak genç yelkenciler, festivalin en renkli ve ilham verici bölümlerinden birine imza atacak. Küçük yaşta yelkenle tanışan yetenekli sporcuların mücadelesi, Olympos Regatta’nın geleceğin yıldızlarına verdiği önemin güçlü bir yansıması olacak.

Yat Yarışları: Yüksek mücadele düzeyiyle öne çıkan Yat Yarışları, bu yıl da Olympos Regatta Yelken Festivali’nin en dikkat çekici etapları arasında yer alacak. Festivalin ikinci haftasında gerçekleşecek yarışlar, hem katılımcılara hem de izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

15 Ağustos akşamı start alacak Çınarcık rotalı gece offshore yarışı, denizde uzun saatler boyunca süren bir mücadeleyi beraberinde getirecek. 16 Ağustos günü ise sıra inshore yarışlarına gelecek. Şamandıra parkurunda yapılacak bu kısa ve tempolu yarışlar, tekneler arasındaki taktiksel mücadeleyi gözler önüne serecek. Festivalin final etabı ise 17 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’nda gerçekleşecek. Yatların ihtişamlı geçişiyle Boğaz Yarışı, Olympos Regatta’nın görsel ve sportif zirvesi olacak.

Yelken tutkunlarına ekran başında yarış heyecanı

2024 yılında 12. Olympos Regatta kapsamında yapılan canlı yayınlar, yelken sporu izleme deneyiminde bir ilki temsil etmiş, izleyicilere yepyeni bir perspektif sunmuştu. Grafik ve 3D modellemeleri, 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde görev alan ekip tarafından hazırlanan bu yayınlar, sporseverlerin yarışları farklı açılardan, daha derinlemesine takip etmesini sağladı.

Yenilikçi canlı yayın anlayışı devam ediyor

13. Olympos Regatta’da da yine aynı deneyimli ekibin yönetiminde, teknoloji ve sporu buluşturan yenilikçi yayın anlayışı devam ediyor. 3D modelleme teknolojisinin sağladığı görsel zenginlik, dinamik grafikler ve tempolu anlatımla desteklenen yayınlar; 9-10 Ağustos tarihlerindeki J70 yarışları ile 17 Ağustos’ta gerçekleşecek, yatların İstanbul Boğazı’ndaki görkemli mücadelesini ve Ödül Töreni’ni canlı takip etme fırsatı sunacak.

Eker TV, yelken festivalinin nabzını tutacak

Geçen yılki yayınlarıyla beğeni toplayan Eker TV, bu yıl da organizasyonun nabzını tutmaya devam edecek. YouTube üzerinden yapılacak yayınlarda ekip röportajları, organizasyonun perde arkası ve yarış anları izleyicilere aktarılacak. 11-12 Ağustos tarihlerindeki J70 Match Race yarışları ile 12-14 Ağustos’ta düzenlenecek Hareketli Salma Kategorisi yarışları da canlı yayınla Eker TV ekranlarında yelkenseverlerle buluşacak.

Her akşam farklı bir atmosfer

Yarışların sonrasında düzenlenecek etkinlikler, yelkencileri ve konukları bir araya getirecek. İtalyan Günü, Sokak Lezzetleri Gecesi, Festival Gecesi, Türk Gecesi gibi özel temalı etkinliklerle yelkenciler stres atarken, katılımcılar da eğlenme fırsatı bulacak. Denizin üstündeki rekabet, karada da dostluk ve keyifli anlarla tamamlanacak.