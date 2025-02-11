Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve beraberindeki heyeti kabul etti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, göreve yeni başlayan ve nezaket ziyaretinde bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti. Eğitim alanındaki iş birliği konularının ele alındığı görüşmede Bakan Yusuf Tekin, AB ile Türkiye arasında eğitim konusunda uzun yıllardan beri başarılı iş birliklerinin devam ettiğine dikkati çekti. Bakan Tekin, eğitimin tüm alanlarında ve öğretmen yetiştirmede bu iş birliğinin daha da geliştirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Bakan Tekin, Türkiye'de eğitim alan Suriyeli çocukların bu haktan faydalanabilmesi için sağlanan AB fonlarının öneminin altını çizdi. Ayrıca 6 Şubat depremleri sonrası delegasyonun yaptığı yardımları hatırlatarak bundan dolayı da teşekkür etti. Büyükelçi Ossowski ise Türkiye ile AB arasındaki eğitim iş birliklerini çok önemsediklerini ve Millî Eğitim Bakanlığı ile yürütülen başarılı projelerden dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Birlikte son derece anlamlı projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Ossowski, eğitimde dijitalleşme sürecini örnek göstererek Türkiye'nin birçok alanda diğer ülkelere rol model olabileceğini söyledi. Yeni görevinde AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çaba sarf edeceğini dile getiren Ossowski, kabulleri için Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Görüşmeye Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Özel Kalem Müdürü Bircan Kolcu, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya da katıldı.