Türkiye'de kırmızı bülten ile aranan ve Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı. İçişleri'nin düzenlenen ARGAY operasyonunda 42 zehir taciri de tutuklandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İspanya’da gerçekleştirilen “ARGAY” Operasyonu ile uluslararası uyuşturucu kartelinin çökertildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, Argay Operasyonu'nda, uluslararası seviyede aranan Kerim Dağlıoğlu ile birlikte İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı örgüt üyesi toplam 42 zehir taciri tutuklandığını açıkladı.

Yaklaşık 9 aydır devam eden ve polisiye iş birliği çerçevesinde 11 Haziran tarihinde startı verilen İspanya’daki operasyonlarda Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk Emniyetinden oluşan 400’den fazla polisin katıldığının bilgisini paylaşan Bakan Yerlikaya, "Granada, Malaga ve Sevilla’da yapılan operasyon ve ev aramalarında; 2 tondan fazla esrar ve çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit para ele geçirildi. Europol’ün destek verdiği soruşturmada İspanyol, Fransız ve Türk narkotik polisleri, zehir tacirlerine karşı omuz omuza çalıştı. Bu tarihi uluslararası operasyonun önemli bir parçası olan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1805832874056208797