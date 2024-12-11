Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin 4. dönem eğitimleri büyük bir heyecanla devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her yıl olduğu gibi bu yıl da Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle 3. sınıf öğrencilerini yüzme sporuyla tanıştırdıklarını belirterek, “Meram, Karatay, Karapınar ve Ereğli’den 8 bin 500 öğrencimiz projeye katılıyor. Yavrularımıza sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin, öğrencilere temel yüzme becerileri kazandırılmasını amaçlayan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesinde dördüncü dönem eğitimleri devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların ve gençlerin sadece akademik alanda değil, sosyal ve sportif faaliyetlerle de gelişimlerine destek olmayı önemsediklerini söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle 3. sınıf öğrencilerini yüzme sporuyla tanıştırdıklarını kaydeden Başkan Altay, “Bu dönem, Meram, Karatay, Karapınar ve Ereğli ilçelerimizden 85 okuldan toplam 8 bin 500 öğrencimiz projeye katılıyor. Her biri 8 haftalık iki dönemden oluşan eğitimlerimizin dördüncü dönemi coşkuyla devam ediyor. Okul ders saatleri içerisinde gerçekleştirilen eğitimler çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağlarken bir yandan da fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de katkı sağlıyor. Konya’mızda çocuklarımızı daha sağlıklı bir geleceğe hazırlamak için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum, yavrularımıza sağlıklı bir ömür diliyorum” diye konuştu.

Projeye katılarak yüzme eğitimi alan öğrenciler de hem eğlendikleri hem de yüzmeyi öğrendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Uzman yüzme antrenörleri eşliğinde 16 hafta sürecek eğitimler, kız ve erkek öğrenciler için ayrı seanslarda düzenleniyor. Dersler, öğrencilerin okullarına en yakın havuzlarda yapılıyor.

