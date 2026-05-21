Etnospor Kültür Festivali, 'Dünya Burada' temasıyla İstanbul'da başladı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde geleneksel sporlar, kültürel etkinlikler ve uluslararası gösteriler ziyaretçilerle buluşuyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali'nin İstanbul'da başladığını duyurdu.

Bu yıl 'Dünya Burada' temasıyla gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivali'nin açılışı; Osman Aşkın Bak, Mehmet Nuri Ersoy ve Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış programında ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da yer aldı.

Festival kapsamında ziyaretçiler; okçuluk, binicilik ve geleneksel spor dallarını deneyimleme fırsatı bulurken, kültürel atölye alanlarında el sanatları ve geleneksel üretim süreçleriyle de buluşacak.

Çocuklara özel etkinlik alanları, aile odaklı aktiviteler ve interaktif oyunların da yer aldığı Etnospor Kültür Festivali'nde dezavantajlı gruplara yönelik erişilebilir etkinlikler ve sahne performansları da düzenlenecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçılar ve müzik topluluklarının kültürel gösteriler sunacağı festival, 21-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.