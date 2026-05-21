Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Kent Konut A.Ş. tarafından hayata geçirilen Kent Konut Kartepe Evleri Projesi'nde konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların belirlendiği kura çekimi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Antikkapı'da Kocaeli 3. Noteri gözetiminde gerçekleşen kura çekimini vatandaşlar heyecanla takip ederken, kura çekimi sonucunda 144 daire için asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

'ÖRNEK BİR ŞEHİR OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ'

Kura çekim törenine katılım sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı yaptığı konuşmada, 'Şehrin yaşanabilir ve güvenli bir noktaya gelebilmesi adına çalışmalarımızı sürdürürken, kentsel dönüşümün etkinliği ve verimliliğini de arttırma gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmalar ile beraber yaşanılabilir örnek bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz' ifadelerinde bulundu.

Modern yaşam alanları ve sosyal donatılarıyla dikkat çeken Kent Konut Kartepe Evleri Projesi, Kocaelililer tarafından büyük ilgi gördü. 29 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen ön başvuru sürecinin ardından 5 bin 864 vatandaş kuraya katılmaya hak kazandı. Projede hak sahibi olan vatandaşlar, uygun ödeme koşullarıyla güvenli ve konforlu konutlara sahip olacak.

Hak sahipleri kura sonuçlarına www.kentkonut.com.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor.