Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde, halkasız ve belgesiz olarak bulundurulan 2 sevda papağanına el konuldu.

ÇANAKKALE (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Biga ilçesinde yasa dışı şekilde bulundurulan sevda papağanlarına yönelik işlem yapıldığı bildirildi.

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile kolluk kuvvetleri tarafından ortak yürütülen çalışmada, Biga ilçesine bağlı Ağaköy mevkiinde gelen ihbar üzerine kontrol ve denetimler gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, halkasız (bileziksiz) ve belgesiz olarak bulundurulduğu tespit edilen 2 adet Sevda Papağanı'na el konuldu.

Olayla ilgili olarak 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem yapıldığı ve ilgili şahıs hakkında idari yaptırım uygulandığı açıklandı. Yetkililer, yaban hayvanlarının korunmasına yönelik denetim ve kontrollerin sürdürüleceğini duyurdu.

