ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, canlı doğan bebek sayısı 895 bin 374 olurken, toplam doğurganlık hızı 1,42 çocuk seviyesine gerileyerek nüfusun yenilenme eşiği olan 2,10'un altında kalmayı sürdürdü.

2025 yılında canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ünü erkekler, yüzde 48,6'sını ise kız çocukları oluşturdu. Kaba doğum hızı ise binde 10,4 olarak gerçekleşti. Böylece 2001 yılında binde 20,3 olan kaba doğum hızı yaklaşık yarı yarıya düşmüş oldu.

DOĞURGANLIK HIZINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca dünyaya getirebileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeyken, 2014 yılından itibaren kesintisiz düşüş gösterdi. 2025 yılında ise bu oran 1,42 çocuk olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de toplam doğurganlık hızı son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2,10'un altında seyrediyor.

ŞANLIURFA İLK SIRADA, BARTIN SON SIRADA

İllere göre incelendiğinde, toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,15 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı 2,53 çocuk ile Şırnak, 2,23 çocuk ile Mardin takip etti.

En düşük doğurganlık hızına sahip il ise 1,09 çocuk ile Bartın oldu. İzmir 1,10, Eskişehir, Ankara ve Zonguldak ise 1,11 çocuk ile listenin alt sıralarında yer aldı.

2017 yılında toplam doğurganlık hızının 2,10'un altında olduğu il sayısı 57 iken, bu sayı 2025 yılında 76'ya yükseldi.

Doğurganlık hızının 1,50'nin altında kaldığı il sayısı ise 2017'de yalnızca 4 iken, 2025 yılında 59'a çıktı. Üç çocuk ve üzeri doğurganlık hızına sahip tek il ise Şanlıurfa oldu.

TÜRKİYE, AB ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Avrupa Birliği ülkeleri arasında 2024 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızı 1,72 çocuk ile Bulgaristan'da görülürken, en düşük oran 1,01 çocuk ile Malta'da kaydedildi. Türkiye'nin 2025 yılı toplam doğurganlık hızı olan 1,42 çocuk, Avrupa Birliği ortalaması olan 1,34'ün üzerinde gerçekleşti. Türkiye bu oranla AB ülkeleri arasında 11. sırada yer aldı.

Annenin eğitim durumuna göre incelendiğinde, en yüksek toplam doğurganlık hızı ilkokul mezunu annelerde 2,51 çocuk olurken, yükseköğretim mezunu annelerde bu oran 1,24 çocuk olarak gerçekleşti.

KENTLERDE DOĞURGANLIK DAHA DÜŞÜK

Kent-kır sınıflamasına göre doğurganlık hızının en düşük olduğu yerler yoğun kentler oldu. 2025 yılında yoğun kentlerde toplam doğurganlık hızı 1,33 çocuk olarak hesaplanırken, orta yoğun kentlerde 1,53, kırsal alanlarda ise 1,75 çocuk olarak kaydedildi.

Yaşa özel doğurganlık hızında en yüksek oran 2025 yılında 25-29 yaş grubunda görüldü. Böylece doğurganlığın daha ileri yaşlara kaydığı ortaya çıktı. İlk doğumunu yapan annelerin ortalama yaşı 27,5 olurken, tüm annelerin ortalama doğum yaşı 29,4'e yükseldi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29 yaş ile Artvin olurken, en düşük olduğu il ise 24,4 yaş ile Şanlıurfa oldu.

Bu arada 15-19 yaş grubundaki kadınlarda görülen adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2025 yılında binde 9'a geriledi.

ÇOĞUL DOĞUM ORANI YÜZDE 3,3 OLDU

2025 yılında gerçekleşen doğumların yüzde 3,3'ü çoğul doğum olarak kayıtlara geçti. Çoğul doğumların yüzde 96,8'i ikiz, yüzde 3,1'i üçüz, yüzde 0,1'i ise dördüz ve üzeri doğumlardan oluştu.

Doğum sırasına göre incelendiğinde, 2025 yılında doğumların yüzde 42,8'i annenin ilk doğumu olarak gerçekleşti. İkinci doğumların oranı yüzde 30,5, üçüncü doğumların oranı yüzde 15,5, dördüncü ve üzeri doğumların oranı ise yüzde 10,8 oldu.