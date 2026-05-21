ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerini paylaşarak yurt genelinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Batı Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca yurdun güney kesimlerinde de etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışların; Niğde, Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, yetkili kurumların uyarılarının yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.