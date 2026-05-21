Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EFES-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde yaptığı konuşmada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem bölgesel hem de küresel barışın en önemli güvencelerinden biri olduğunu vurguladı.

İZMİR (İGFA) - EFES-2026 Tatbikatı kapsamında İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen seçkin gözlemci gününe katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatbikat alanında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunun tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmediğini, aksine imar ve ihya ettiğini belirterek, Mehmetçiğin hem ülkenin güvenliğinin hem de bölgesel ve küresel barışın teminatı olduğunu söyledi.

Dünyada yeni ittifaklar ve dengeler oluşurken küresel düzende belirsizliklerin sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok kutuplu bir yapıya geçişin hızlandığını, Türkiye'nin ise bu yeni dönemde önemli bir aktör olarak öne çıktığını dile getirdi. Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin küresel değişimin merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin barış, istikrar ve güvenlik politikalarını güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti.

'Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor; fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor.



Konuşmasında Türkiye'nin savaş ve kaos yerine barış ve istikrarı savunmayı sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze, Lübnan ve diğer bölgelerde yaşanan insani krizlere de dikkat çekerek, Türk milletinin tarih boyunca dostluk ve güvenin simgesi olduğunu söyledi. Mehmetçiğin sadece askeri gücüyle değil, aynı zamanda güven veren yapısıyla da öne çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu güven cephesinin sarsılmasına izin vermeyeceğiz' dedi.