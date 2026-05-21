Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat, Amasya, Hatay ve Mersin başta olmak üzere birçok ilde etkili olan aşırı yağışların ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Yumaklı, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurdun farklı bölgelerinde etkili olan aşırı yağışların neden olduğu taşkın ve sel felaketlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Tokat, Amasya, Hatay ve Mersin başta olmak üzere birçok ilde meydana gelen taşkınlardan etkilenen vatandaşlara ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yumaklı, Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi. Yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulundu.

DSİ ekiplerinin ilk andan itibaren sahada olduğunu belirten Bakan Yumaklı, taşkın koruma, tahkimat ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade ederek, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin de bölgede üreticilerin yanında olduğunu aktardı.

Bakan Yumaklı, TARSİM ekiplerinin zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini kaydetti. Bakan Yumaklı, devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu vurgulayarak, afetlerden etkilenen bölgelerde çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Tokat, Amasya, Hatay ve Mersin başta olmak üzere, yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen aşırı yağışların sebep olduğu taşkınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



