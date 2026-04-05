Sakarya Valiliği himayesinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli yaklaşımı doğrultusunda analiz eden, problem çözen ve geleceği kurgulayan yetkin nesiller yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 8. ADAMAT Matematik Olimpiyatları kapsamında 1. Aşama Sınavı gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sınav, 4 Nisan'da Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde iki oturum halinde yapıldı.

100 dakika süren sınavın ilk oturumu saat 10.00'da ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilirken, ikinci oturum saat 13.00'te ilkokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla tamamlandı.

Olimpiyatlara ilkokul düzeyinde 58, ortaokul düzeyinde 82 ve lise düzeyinde 47 okul olmak üzere toplam 187 okuldan 748 öğrenci katılım sağladı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da sınav merkezini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Sınav sürecine ilişkin yetkililerden bilgi alan Müdür Bakırtaş, öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Matematik alanında yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen organizasyon, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve matematiksel muhakeme becerilerini ortaya koymalarına imkân sundu.