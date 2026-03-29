Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Hareket Eden Bursa, Sağlıklı Bursa' sloganıyla gerçekleştirilen 2. Bursa Uluslararası Spor Festivali, sporun coşkusunu 7'den 70'e herkese yaşatmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Bursa Kent Konseyi ve üniversitelerin iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Bursa Uluslararası Spor Festivali', kent genelinde büyük bir coşkuyla sürüyor.

19 Mayıs tarihine kadar sporun enerjisini ve birleştirici ruhunu kentin dört bir yanına taşıyacak olan festival, floor curling ve voleybol müsabakalarıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Buz pisti gerektirmeden, düz zeminli alanlarda özel tekerlekli taşlar ve hedeflerle oynanan floor curlingte kıyasıya mücadele eden gençler, taşları merkeze en yakın şekilde yerleştirmek için tüm yeteneklerini sergiledi. Arena Koleji'ndeki müsabakaların sonunda kazanan dostluk oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Müdürlüğü Spor Salonu'ndaki voleybol müsabakaları de yoğun ilgi gördü. Takımlar halinde maç yapan gençler, sporun keyfini doyasıya çıkardı.

Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerde çok verimli ve keyifli zaman geçirdiklerini söyleyen gençler, kendilerine spor yapabilecekleri ortamı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

18 FARKLI BRANŞTA SPOR İMKANI

Türkiye'de yerel ölçekte düzenlenen en kapsamlı spor organizasyonlarından biri olan festivalde; badmintondan futbola, geleneksel Türk okçuluğundan hentbola, plaj voleybolundan satranca ve sokak basketboluna kadar 18 farklı branşta maçlar gerçekleştirilecek. Her yaş grubu ve her seviyeye uygun bir branşın bulunduğu bu dev organizasyon, alanında uzman spor insanlarını ve akademisyenleri de söyleşi programlarında spor tutkunlarıyla buluşturacak. Festival takvimiyle ilgili detaylı bilgi için https://busf.com.tr/ adresi ziyaret edilebilir.