İZMİR (İGFA) - Aliağa Belediyesi, belediye personeline yönelik banka promosyon ihalesini tamamladı. Yoğun rekabete sahne olan ihale süreci, tek oturumda ve 7 tur sonunda sonuçlandı.

Aliağa Belediyesi ile Halkbank arasında imzalanan promosyon sözleşmesi kapsamında; belediye ve bağlı iştiraklerinde çalışan tüm personele eşit ödeme yapılması kararlaştırıldı. Görev tanımı ya da statü farkı gözetilmeksizin tüm çalışanlara aynı promosyon tutarının verilmesiyle eşitlik ilkesi güçlü şekilde vurgulandı.

Sözleşme, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile Halkbank Aliağa Şube Müdürü Sadettin Eren arasında imzalanırken, promosyon tutarı kişi başı 75 bin TL olarak belirlendi.

İhale sürecine toplam 7 banka katılırken, yapılan anlaşma yerel yönetim anlayışında örnek bir uygulama olarak değerlendirildi. Öte yandan, promosyon ödemelerinin Halkbank ile yapılan protokol takvimi doğrultusunda Kurban Bayramı öncesi personelin hesaplarına yatırılacağı bildirildi.