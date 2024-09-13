Kocaeli'de Cumhuriyet Bulvarı’nda rutin kontrollerini yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, içerisinde 700 bin TL’lik para ve ziynet eşyasının olduğu kayıp çantayı sahibine ulaştırdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtasına bağlı ekipler, İzmit Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki rutin denetimlerinde içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası yer alan çanta buldu. Çanta içerisinde bulunan faturalar üzerinden çanta sahibinin kimlik ve adresini tespit eden ekipler, sahibine ulaşarak içerisinde bulunan 700 bin TL’lik para ve ziynet eşyasını çanta sahibinin bir yakınına tutanakla teslim etti.

Yaklaşık üç yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda görev yaptığını söyleyen Ümit Küçük, “Açıldığından beri Cumhuriyet Bulvarı’nda görev yapmaktayız. Her gün gerçekleştirdiğimiz devriye esnasında bankların üzerinde bir çanta bulduk. Çantanın içerisine baktığımızda ziynet eşyası ve para olduğunu gördük. Bunu emanete alarak daire başkanlığımıza getirdik. Çantanın içerisinde TL, döviz ve ziynet eşyası olmak üzere toplamda yaklaşık 700 bin TL vardı” dedi.

ÇANTA SAHİBİ FATURALARDAN BULUNDU

Çantanın içerisinde iki adet de fatura bulduklarını belirten Küçük, “Bu faturalar üzerinde yazan adresten şahıslara ulaştık. Daha sonra şahısları arkadaşlarımız daire başkanlığımıza davet ettiler. Burada yaptığımız kontrol sonrasında çantayı eksiksiz bir şekilde tutanakla çanta sahiplerine teslim ettik” diye konuştu.

Bir yıldır Büyükşehir Zabıtasında görev yaptığını söyleyen Fatih Yıldız ise “Hayır duası aldık. Bizim için çok güzel bir duygu. Bu her şeyden önce bizim insanlık görevimiz. Bunu vatandaşımıza teslim etmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Vatandaşların kayıp eşyaları konusunda 153’ü arayarak bilgi sahibi olabileceklerini söyleyen Yıldız, Büyükşehir’in sorumluluk sahasında unutulan eşyaların Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda güvenli bir şekilde muhafaza edildiğini söyledi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda kayıp ve unutulan her türlü eşya, sahibine ulaştırılmak için muhafaza altına alıyor. Gerek duyarlı vatandaşların bizzat getirdikleri, gerekse zabıta ekiplerinin ve güvenlik ekiplerinin ulaştırdıkları eşyalar, sahiplerine teslim edilmek üzere teslim alma tutanağı ile kayıt altına alınıyor.

Kayıp eşyalar genel olarak vatandaşların yoğun bir şekilde bulunduğu Marina, Sekapark, Cumhuriyet Bulvarı ve otobüs durakları gibi alanlarda unutuluyor. Sahiplerine ulaştırılan eşyalar yine tutanak ile kendilerine teslim ediliyor. Sahiplerine ulaştırılamayan nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüğü’ne, ehliyet ve ruhsatlar Trafik Ruhsat Müdürlüğü’ne, Kocaelikartlar Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na, banka kartları ile ilgili de bankalara gerekli bilgi verilip müşterilerine ait kredi kartları iptal ettiriliyor.