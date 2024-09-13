Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'ni ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a ziyarette İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz da eşlik etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Ersoy, sembolik olarak Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi üzerindeki örtüyü kaldırarak yenilenmiş puşideyi gösterdi.

Mehmet Ersoy, türbenin avlusunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi ecdadımızın manevi hatırasına sahip çıkıp bu çok değerli ve özel kültür mirasımızı ihya etmiştik. Titiz bir restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla Hatice Turhan Valide Sultan ve Cedid Havatin türbelerini Haziran 2019'da açmıştık" dedi.

Hatice Turhan Valide Sultan'ın 7 yaşında padişah olan IV. Mehmet'in annesi ve çok özel bir şahsiyet olduğunu dile getiren Ersoy, "Bu kadar genç yaşta tahta geçen bir sultanın annesi olarak, Valide Sultan konumuna geliyor ve adeta padişah naipliği görevini de omuzlayarak devletin her işiyle bizzat ilgileniyor. Valide Sultan unvanını tam 34 sene taşıyor ki bu Osmanlı tarihindeki en uzun süreli Valide Sultan dönemidir." ifadesini kullandı.

"KAYITLAR O DÖNEMDE 3 BİN 80 KESE AKÇE HARCANDIĞINI BİLDİRİYOR"

Hatice Turhan Sultan'ın dindar, cömert ve hayırsever olarak yad edildiğine işaret eden Ersoy, "Miras bıraktığı Yeni Camii onun bu üstün karakter ve kişiliğinin bir nişanı olarak bugünlere ulaşmıştır. Aslında Yeni Cami inşaatı Sultan III. Mehmed'in annesi Safiye Sultan tarafından 1598'de başlatılıyor. Ama inşasının zorluğu, maliyet, tarihi gelişmeler derken maalesef yarım kalıyor. Hatice Turhan Sultan yarım kalan bu zor eserin, 56 yıllık bir aradan sonra tamamlanmasını sağlıyor ki kayıtlar o dönemde 3 bin 80 kese akçe harcandığını bildiriyor. Gerçekten hiçbir masraftan kaçmamış ve hatırasını dünya döndükçe yaşatacak olan böylesi bir eseri vücuda getirmiş" dedi.

Ersoy, Yeni Camii'nin bir külliye olduğunu aktararak, "Cami dışında hünkar kasrı, darülkurra, sıbyan mektebi, sebil, çeşme ve türbe ile Mısır Çarşısı'nı da içinde barındırıyor" değerlendirmesini yaptı.

Hatice Turhan Sultan'ın, camiye kitap vakfetme geleneğine uyarak hem Çanakkale Boğazı kıyısında yaptırdığı kaleler içindeki camilere hem de Yeni Cami'ye kitaplar vakfettiğini vurgulayan Ersoy, "Geride bıraktığı bu abidevi eser, 1683 yılındaki vefatı sonrasında da onun ebedi istirahatgahı olmuştur. Adını kendisinden alan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'nde, onunla birlikte II. Mustafa, III. Ahmed, IV. Mehmet, I. Mahmud ve III. Osman olmak üzere beş Osmanlı padişahı ve birçok hanedan mensubu metfundur" diye konuştu.

Bakan Ersoy, Sultan I. Ahmed Türbesi'nden sonra inşa edilen en büyük türbe olan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'nin adeta Osmanlı tarihine açılan manevi bir kapı olduğunu ifade ederek, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayeleriyle, Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda 'Puşide Projesi'ni başlattıklarını ve bu kapsamda 40 adet sanduka için puşide üretilerek 9 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla ait oldukları sandukalara serildiğini, Türbeler Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı türbelere toplam 107 yeni puşide üretimi yapıldığı ve bunların 82'sinin sandukalarına örtüldüğünü de duyurdu.