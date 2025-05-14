Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; bugün Marmara Bölgesi dışında 6 bölgemizde yağış bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van hariç), Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van hariç), Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.